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Поліцейські Сумщини розкрили чергову аферу з так званим родичем в поліції

07.07.2018 11:27

Зловмисник збагачувався за досить відомою, але дієвою схемою. Назвавшись онуком, повідомляв, що знаходиться в поліції, через те, що збив людину. Та під приводом «допомоги» потерпілим, ошукував пенсіонерів. В поліції вже довели причетність афериста до чотирьох подібних злочинів, в результаті чого на довірливості громадян лише за тиждень йому вдалось «заробити» майже 200 тисяч гривень.

 Так, до Конотопського відділу поліції звернулась 86-річна місцева жителька. За словами пенсіонерки, їй зателефонував молодий чоловік, який назвався її онуком. Він повідомив, що скоїв ДТП, в якому постраждали люди та наразі знаходиться в поліції. Аби у відношенні нього не відкривали кримінального провадження, попросив у бабусі грошей на лікування потерпілим від аварії. Нащастя, старенька не розгубилась, згадавши перестороги справжніх правоохоронців, повідомивши про свою розмову з так званим родичем до поліції. А потім домовилась з аферистом про зустріч, на якій оперативники і затримали зловмисника.

«Підозрюваним виявився раніше неодноразово судимий 29-річний чоловік, який ошукав чотирьох пенсіонерів, - коментує Богдан Вайцеховський, начальник Конотопського відділу поліції. – У скоєному він зізнався та розповів, що лише за тиждень такої «роботи» йому вдалось «заробити» майже 200 тисяч гривень. Його жертвами ставали лише пенсіонери, віком від 72 до 86 років, а найбільшим «уловом» були п’ять тисяч доларів США».

Нині працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України вже оголосили підозру зловмиснику. Такі «заробітки» можуть коштувати йому п’ятирічного обмеження волі або трирічного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Сумській області

 

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