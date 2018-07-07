На Сумщині поліція розслідує факт хуліганства, потерпілим якого є переселенець з Донбасу

Подія сталася в селі Буймер Тростянецького району тиждень тому. Там між чоловіками сталася бійка, в результаті якої зазнав тілесних ушкоджень 47-річний переселенець з Донбасу. І хоча сам потерпілий відмовляється писати заяву до поліції, кримінальне провадження було розпочате і сьогодні перебуває на контролі керівництва ГУНП в області.

Коли до Тростянецького відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про доставленого за медичною допомогою 47-річного чоловіка, на виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як пояснили медики, громадянину було діагностовано «рвану рану ротової порожнини», і після надання необхідної медичної допомоги він поїхав додому. Правоохоронці з’ясували, що до лікарні потерпілого привела його дружина. Сама жінка пояснила, що не бачила, як били її чоловіка. Про те, що відбулось, дізналась від нього самого та сусідів. Вона стверджує – побили, бо на селі їх вважають чужинцями, і тому, що розмовляв російською. Сам потерпілий відмовився давати будь-які пояснення з цього приводу так і писати заяву до поліції про побиття.

Відомо, що родина з чотирма неповнолітніми дітьми проживає в селі з серпня 2016 року.

Своє продовження ця історія набула за кілька днів, коли жінка звернулася до журналістів. Сьогодні, попри відмову самого потерпілого проводити будь-які перевірки за цим фактом, кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство) було відкрите і наразі розслідується в місцевим відділенням поліції. Хід слідства перебуває на контролі керівництва ГУНП області.

Відділ комунікації поліції Сумської області