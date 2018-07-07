Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Тернопільщині поліцейські піймали кур’єра, який постачав товар ув’язненим

07.07.2018 13:14

Кур'єра, який співпрацював з ув'язненими, на гарячому піймали оперативники підрозділу протидії наркозлочинності Тернопільщини спільно з працівниками Чортківського відділу поліції та СІЗО.

Оперативну інформацію про те, що на територію тюрми раніше судимий чоловік постачає наркотики та мобільні телефони, поліцейські перевіряли впродовж кількох місяців разом з представниками слідчого ізолятора.

Ймовірним підозрюваним, каже Михайло Димида, начальник підрозділу протидії наркозлочинності в Тернопільській області, був житель Тернопільського району, який лише в квітні цього року вийшов з місць позбавлення волі. Там він відбував покарання за крадіжки, незаконний збут наркотиків та психотропних речовин.

Третього липня в ході спецоперації зловмисника викрили та піймали у момент передачі товару. Як стало відомо, він постачав на територію ізолятора заборонені пакунки своїм знайомим шляхом перекидання.

Усе, як правило, відбувалося в нічний час. Підозрюваний у домовлену годину підходив до стін слідчого ізолятору і затримані йому з вікна через огорожу викидали мотузку. До неї чоловік прикріпляв передачу. Після цього він закидав товар назад, але так, щоб не зачепити колючий дріт, який йде зверху огорожі. Саме у момент перекидання цінний вантаж перехопили правоохоронці.


У пакунках виявили наркотиків майже на шість тисяч гривень. Там були марихуана, субутекс, метадон та амфетамін. В іншому пакунку вісім мобільних телефонів та смартфонів із зарядними пристроями.

Кому призначався товар чоловік не зізнається, не каже він і в кого купував заборонені речовини. Це встановлюють слідчі.
Підозрюваному інкримінують статтю 307 частина 2 ККУ - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а саме - тримання під вартою.
 
Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...