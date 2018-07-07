На Тернопільщині поліцейські піймали кур’єра, який постачав товар ув’язненим

Оперативну інформацію про те, що на територію тюрми раніше судимий чоловік постачає наркотики та мобільні телефони, поліцейські перевіряли впродовж кількох місяців разом з представниками слідчого ізолятора.

Ймовірним підозрюваним, каже Михайло Димида, начальник підрозділу протидії наркозлочинності в Тернопільській області, був житель Тернопільського району, який лише в квітні цього року вийшов з місць позбавлення волі. Там він відбував покарання за крадіжки, незаконний збут наркотиків та психотропних речовин.



Третього липня в ході спецоперації зловмисника викрили та піймали у момент передачі товару. Як стало відомо, він постачав на територію ізолятора заборонені пакунки своїм знайомим шляхом перекидання.



Усе, як правило, відбувалося в нічний час. Підозрюваний у домовлену годину підходив до стін слідчого ізолятору і затримані йому з вікна через огорожу викидали мотузку. До неї чоловік прикріпляв передачу. Після цього він закидав товар назад, але так, щоб не зачепити колючий дріт, який йде зверху огорожі. Саме у момент перекидання цінний вантаж перехопили правоохоронці.



У пакунках виявили наркотиків майже на шість тисяч гривень. Там були марихуана, субутекс, метадон та амфетамін. В іншому пакунку вісім мобільних телефонів та смартфонів із зарядними пристроями.



Кому призначався товар чоловік не зізнається, не каже він і в кого купував заборонені речовини. Це встановлюють слідчі.

Підозрюваному інкримінують статтю 307 частина 2 ККУ - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а саме - тримання під вартою.



Відділ комунікації поліції Тернопільської області