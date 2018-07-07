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На Харківщині блокували спробу вивезення до РФ запчастин до авіаційних двигунів

07.07.2018 15:20

На Харківщині Служба безпеки України попередила факт незаконного вивезення до Російської Федерації товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Правоохоронці встановили, що мешканець Харківщини намагався нелегально вивезти до країни-агресора запасні частини до авіаційних двигунів, що використовуються у російській військовій та пасажирській авіації.

СБУ

Співробітники спецслужби затримали зловмисника на одному із пунктів пропуску через державний кордон. Під час огляду особистих речей «перевізника» правоохоронці виявили приховані від митного догляду військові запчастини.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття ділка проводилася спільно з Державною прикордонною службою та Харківською митницею.

Військово-технічне співробітництво України з РФ припинено з серпня 2014 року відповідно до Указу Президента України та Рішення Ради національної безпеки і оборони України.

 

Прес-центр СБ України
 

 

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