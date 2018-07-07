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В Днепре тюремщики попались на систематических взятках

07.07.2018 16:25

Руководство СИЗО вымогало деньги у заключенных

В Днепре сотрудники управления защиты экономики совместно с прокуратурой и полицией разоблачили множество фактов взяточничества одного из заместителей главы "Днепровского учреждения исполнения наказаний-4" и заместителя начальника отдела этого учреждения.

взятка

Подполковник и майор внутренней службы были задержаны в момент получения очередной взятки, а полицейские раскрыли преступную схему, организованную руководителями СИЗО, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

взятка

Офицеры систематически вымогали и получали неправомерную выгоду от осужденных. Для получения денег они придумали и разработали целую систему конспиративных мероприятий.

Деньги, в частности, они вымогали за решение вопросов условно-досрочного освобождения заключенных, которые отбывают сроки заключения в этом учреждении, а также за отсрочку или перевод в другое учреждение.

6 июля руководители СИЗО были задержаны в момент получения взятки, когда по их требованию было перечислено 10 и 20 тысяч гривен, после чего они сняли наличные.

В ходе проведения следственно-оперативных действий было задокументировано множество фактов взяточничества. Кроме того, были отмечены и факты противоправной деятельности, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса. // Сегодня

 

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