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В Харькове спасатели вытащили из горящей многоэтажки 24 человека

07.07.2018 13:29

В Харькове, в ночь на 7 июля, в пятиэтажном жилом доме по адресу: Индустриальный район, проспект Александровский, 87, эвакуированы 85 жильцов дома.

 Об этом сообщили в пресс-службе ГоСЧС.

 

 

Фото dsns.gov.ua

По информации спасателей, по прибытию к месту пожара было установлено, что горит холл и коридор на 4-м этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила около 80 кв.м. Жители квартир на 4-м этаже не могли самостоятельно покинуть собственные помещения и из окон просили о помощи.

"Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон по автолестнице, а также для тушения очага пожара. Всего личным составом подразделений ГоСЧС были спасены 24 человека из них 2 детей, а также эвакуированы 85 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было", - говорится в сообщении.

В 4:16 пожар был локализован, а в 4:18 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара было задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГоСЧС.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки бытовой техники. Ущерб устанавливаются.

 

 

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