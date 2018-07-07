На Кубани в столкновении двух легковушек погибли 9 человек

В Краснодарском крае в автомобильной аварии получили смертельные травмы девять человек. Также в реанимационное отделение больницы была доставлена молодая женщина, передает ТАСС со ссылкой на главу Рязанского сельского поселения, на территории которого произошло ДТП, Николая Чернова.

Авария произошла в Белореченском районе, вблизи населенного пункта Гливенко. По данным МВД, в 17:30 на 22-м километре автодороги Мирный - Бжедуховская - Беляевский водитель автомобиля "ВАЗ-21015" не справился с управлением, после чего произошло столкновение с автомобилем "Лада Приора Универсал", сообщает официальный сайт краевого ГУ МВД.

"Две машины полные были, по пять человек. Девять трупов, - пояснил Чернов. - Одна машина ехала по встречной полосе в затяжном повороте, столкновение было сильное, люди погибли сразу".

По словам Чернова, после столкновения автомобилей двух человек "выбросило на дорогу". Остальные находились в салонах "сильно искореженных" машин. Один из автомобилей приехал из Ставропольского края, второй - из Адыгеи.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Среди девяти погибших оказался ребенок. Выжить удалось только одному участнику аварии. "Одна девушка молодая, лет 19, в реанимации в центральной районной больнице", - сказал Чернов. Ранее сообщалось, что госпитализирован мужчина, а не девушка. // NEWSru.com