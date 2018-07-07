Как выбрать профессиональную акустическую систему

Выбор профессионального звукового оборудования - непростая задача даже для специалиста, для решения которой нужно владеть не только специальными знаниями, но и ориентироваться на рынке. Десятки и сотни моделей акустических систем, представленные в салонах и магазинах, обладают схожими характеристиками при кардинально отличающихся ценах.

На что обращать внимание при выборе оборудования, как не заплатить лишнего и сделать рациональную покупку, рассказывают специалисты интернет-магазина Музлайн, который продает различные акустические системы профессионального класса.

Акустические системы. Фото: https://muzline.ua/akusticheskie-sistemi/

Дело в том, что профессиональная акустика не обязательно самая дорогая, в сегменте представлены немало модельных линеек, имеющих вполне доступную среднюю стоимость, которую могут позволить себе покупатели с ограниченным бюджетом. В зависимости от типа нижняя ценовая планка находится в районе 400-500 долларов за пару колонок, отмечают эксперты Музлайн.

Типы, виды свойства

Стоит отметить, что в профессиональной отрасли звукового оборудования существует несколько различных типов колонок, ориентированных на различное применение:

мониторные системы для студий и продакшнов; инсталляционные акустические системы; сценические акустические системы; портативные комплекты звукового оборудования; колонки и сабвуферы; централизованные системы звукового оповещения.

Для студийного, равно как и для бытового применения, подходят мониторные системы и некоторые типы инсталляционных акустик малой мощности. Все остальные ориентированы на решение профессиональных задач своих областей:

оснащения качественным звуком специализированных помещений (вокзалов и аэропортов, торговых залов, судов, храмов, учебных аудиторий и так далее);

применения на сцене (в концертных залах, кафе, ресторанах и клубах);

портативные комплекты звукового оборудования, которые включают в себя двухполосную акустическую систему со встроенным эквалайзером интегрированным усилением, предназначены для использования вне специальных помещений, обеспечения мобильных передвижных информационных платформ. Кроме того, их часто используют уличные музыканты.

Фото: muzline.ua

При покупке профессиональной АС необходимо учитывать условия эксплуатации, сложность решаемых с ее помощью задач, уровень подготовки будущего пользователя.