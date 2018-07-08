Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Из Украины выдворили очередного кавказского «ворюгу»

08.07.2018 00:05

Во Львовской области задержан и выдворен из Украины "вора в законе" по кличке Дато Агжабединский. 

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Вора в законе" Дато Агжабединского выдворили из Украины

"Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области при содействии Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины разоблачили и задержали так называемого "вора в законе", 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под прозвищем Дато Агжабединский," коронованного "в Греции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

В полиции напомнили, что два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...