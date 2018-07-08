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Экс-работница морга зарезала похотливого собутыльника

08.07.2018 01:37

В Омске бывшая сотрудница морга зарезала случайного знакомого, воспылавшего к ней страстью во время совместного распития спиртного.

Тело 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено днем 4 июля в квартире одного из домов на улице Серова, сообщает региональный Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по данному случаю.

Следователи установили, что к преступлению причастна 40-летняя женщина, с которой погибший за несколько часов до смерти познакомился в магазине и пригласил выпить.

По предварительным данным СК, во время застолья мужчина стал приставать к новой знакомой. Возмутившись его бесцеремонностью, женщина нанесла своему собутыльнику несколько ударов ножом.

Предполагаемую убийцу задержали. Со слов женщины, ранее она работала санитаркой в морге, отмечается в сообщении.

По словам очевидцев происшествия, вся квартира, где было совершено убийство, оказалась залита кровью, передает агентство "Омск-информ".

Дело завели по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанной, уведомляет СК. // NEWSru.com

 

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