СБУ блокувала використання неякісного обладнання на підприємстві «Южно-Українська АЕС»

Співробітники СБ України у взаємодії з Дирекцією Держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» блокували, у рамках реалізації комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури держави у сфері атомної енергетики, використання неякісного обладнання на підприємстві «Южно-Українська АЕС».

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на «Южно-Українській АЕС». Слідством задокументувало, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем важливих для безпеки функціонування атомної електростанції.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт постачання та встановлення силового кабелю електроживлення, використання якого не передбаченого чинними нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

За матеріалами СБ України, Державна інспекція ядерного регулювання України, ДП «НАЕК «Енергоатом» та керівництво ВП «Южно-Українська АЕС» вживають невідкладних заходів щодо демонтажу та заміни контрафактного обладнання.

СБ України спільно з Національною поліцією України реалізовують комплекс невідкладних слідчих дій для встановлення усіх обставин вчинення злочину з метою притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Прес-центр СБ України

