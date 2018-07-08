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У Києві викрито факт розтрати посадовцями Південно-Західної залізниці 20 мільйонів гривень

08.07.2018 08:45

Співробітники Служби безпеки України задокументували факт розтрати посадовцями регіональної філії «Південно-Західна залізниця» двадцяти мільйонів гривень під час закупівлі запчастин для рухомого складу.

Правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості.

СБУ

За висновками фахівців, використання неякісних запасних частин могло призвести до передчасного виходу їх з ладу та спричинити людські жертви, завдати багатомільйонні збитки на об’єктах критичної інфраструктури. Вся продукція вилучена, на неї накладено арешт.

Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

 

Прес-центр СБ України
 

 

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