В России афганские и таджикские студенты «два дня дрались толпа на толпу» из-за 800 рублей

Массовые побоища между студентами из Афганистана и Таджикистана произошли в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, где проживают учащиеся из разных стран мира. Противоборствующие стороны выясняли на кулаках отношения на протяжении двух дней, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в вузе.

Проверкой обстоятельств инцидента и выявлением виноватых занималась собственная служба безопасности университета. "Поводом к конфликту якобы стал долг 800 рублей, который афганцам не возвращали таджики, - рассказал источник агентства. - Тогда афганцы забрали у одного из таджиков кроссовки - в залог, до возврата долга. В итоге два дня они дрались толпа на толпу". Во время этих разборок большинство студентов были пьяны, добавил инсайдер.

По предварительным данным, из университета был отчислен один таджикский студент, вступившийся за товарища, у которого забрали кроссовки. Наиболее рьяные драчуны из числа афганских студентов, обучающиеся по специальностям "политология" и "психология", также оказались под угрозой отчисления, но их решили оставить после соответствующего ходатайства дипломатов, сообщается в публикации.

Вместе с тем "официальных заявлений и сообщений по данному факту в органы внутренних дел Екатеринбурга не поступало", сообщил журналистам руководитель пресс-службы глава МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"У нас студенты из десятков стран, разное воспитание и разный менталитет дают о себе знать, особенно когда они выпьют и дело доходит до драк, - отметил анонимный представитель вуза. - А иногда бывает, что спьяну студенты какой-то страны выясняют отношения между собой. Например, года четыре назад опять же афганцы в драке порезали друг друга. Раны оказались несерьезные, и мы решили хода делу не давать". // NEWSru.com