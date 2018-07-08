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В Бердичеве жестоко зарезали женщину, которая вышла выгулять собаку

08.07.2018 12:00

Женщина могла стать случайным свидетелем чего-то страшного.

Вышла погулять с собакой, а через час уже была мертвой. В Бердичеве недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю Валерию. Что могло произойти за такое короткое время в светлое время суток, в полиции пока не озвучивают даже версий. Соседи же предполагают, что женщина могла стать случайным свидетелем чего-то страшного.

убийство

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.19:30.

Мама погибшей Вера Алексеевна едва находит силы говорить. Говорит, в тот вечер дочь вышла выгулять своего любимца кокер-спаниеля Нэша. А уже через час собака прибежал домой сам, с поводком, его уши были в крови.

"Подумали, что собака сбежал от нее, у меня прямо сердце разрывалось, я побежала к соседке. Поднимаюсь - уже полиция стоит, спрашивает, все ли у нас дома. Говорю - нет, дочери нет. "Покажите фотографию". И все", - вспоминает мама погибшей Вера Никифорова.

Валерию убили где-то за метров 800 от ее дома. Здесь вытоптаны трава и кусты, вероятно, женщина боролась с нападавшим. В полиции говорят, уже неживую женщину нашел случайный прохожий.

"Он обнаружил ее в 21:20. Со слов свидетелей и очевидцев, женщина в 20 часов вышла на улицу, то есть в период времени один час с ней произошло событие. Во время осмотра тела были обнаружены многочисленные телесные повреждения", - говорит инспектор Бердичевского райотдела полиции ГУ НП в Житомирской области Ольга Харитонова.

Раны колото-резаные. Вероятно, нападавший орудовал ножом. Окончательно это должна подтвердить экспертиза. Это было не ограбление, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались у женщины.

Вышла погулять с собакой, а через час уже была мертвой. В Бердичеве близ ее же дома нашли убитой женщину. Что могло произойти за столь короткое время в светлое время суток - в полиции пока не озвучивают даже версий. Соседи предполагают - женщина могла стать случайным свидетелем чего-то страшного. 

Родные говорят, у Валерии не было врагов. Муж работает в Киеве, осиротела 12-летняя дочь.

"Никаких недоброжелателей. Она - очень добрый человек, и все друзья", - говорит мама погибшей.

Соседи напуганы, ведь произошло убийство в светлое время суток. Хоть их район и на окраине города, но глушью эту местность назвать нельзя:

"Говорят, что семь ножевых ранений и перерезанное горло. Может она свидетель чего-то была, может собака залаяла. Там сейчас очень много версий. Это шок - такого в Бердичеве еще не было. Раньше гуляли старики по этой аллейке, а теперь вечером боятся туда ходить".

В полиции версию о серийном убийце или маньяке отвергают. Говорят, в Бердичеве подобных убийств не было. Преступника надеются задержать по горячим следам. 

 

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