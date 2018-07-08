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Аптекарь заработал 50 миллионов евро на поддельных лекарствах от рака

08.07.2018 13:03

Прокуроры обвинили 48-летнего мужчину в причинении ущерба как минимум 27 пациентам

В Германии суд приговорил фармацевта к 12 годам заключения за то, что он подделывал лекарства от рака, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: dengi.ua

В своем постановлении суд Эссена в пятницу признал, что Петер С. провел манипуляции с минимум 14 тысячами медикаментов, качество которых была значительно снижена. Преступления произошли в соседнем Боттропе в период между 2012 и 2016 годами.

Прокуроры обвинили 48-летнего мужчину в причинении ущерба как минимум 27 пациентам. Предварительные данные утверждали, что пострадавших было гораздо больше.

Подсудимый якобы получил более 50 миллионов евро мошенническим путем и использовал деньги для строительства виллы с большой водной горкой.

Он был арестован в ноябре 2016 года, после того, как сотрудники аптеки заявили о его действиях. // Сегодня

 

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