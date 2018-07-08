Подпольный цех по изготовлению патронов обнаружили на Сумщине

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в ходе обыска в частном доме 40-летнего жителя Сумской области обнаружили подпольный цех по изготовлению патронов.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, правоохранители имели основания считать, что мужчина занимается изготовлением боевых патронов и переработкой оружия под огнестрельное. Чтобы проверить подозрения, был проведен санкционированный обыск его дома.

"Оказалось, что одно из хозяйственных помещений было фактически оборудовано под мини-цех по изготовлению и переработке оружия и боеприпасов. Всего во время обыска нашли и изъяли 3 тыс. пуль, 1,5 тыс. патронов, 8 тыс. гильз, около 4 кг пороха и почти 60 магазинов к автоматическому оружию", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители изъяли охотничий карабин с признаками переделки под автоматическую стрельбу, макет автомата Калашникова ММГ с признаками переделки, соответствующее оборудование для переработки оружия под огнестрельное и изготовление боевых патронов, и запчасти к оружию различных систем.

Также правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, с помощью которой мужчина через Интернет, вероятно, осуществлял реализацию своей "продукции".

Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование, по результатам которого будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Следственные действия продолжаются, устанавливается круг других лиц, причастных к переделке и реализации оружия и поставкам компонентов к ней. // Интерфакс-Украина