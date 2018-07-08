Число отравившихся "Новичком" в Англии увеличилось до шести человек

В субботу, 7 июля, в больницу в Солсбери был доставлен офицер британской полиции с симптомами отравления «Новичком». Как сообщает The Daily Mail, сначала его госпитализировали в Суиндоне (город в графстве Уилтшир), но оттуда перевезли в окружную больницу, в которой лечили бывшего полковника ГРУ СССР Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а теперь спасают 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс.

Имя полицейского пока не называется. Предполагается, что он вступил в контакт с неким предметом, на котором сохранились частицы «Новичка» — смертельно опасного нервно-паралитического вещества, которое было использовано в начале марта 2018 года в Солсбери в отношении Сергея и Юлии Скрипаль.

Роули и Стерджесс подверглись воздействию «Новичка» 30 июня в Эймсбери — городе в графстве Уилтшир, который находится в 11 километрах к северу от Солсбери.

Напомним, в окружной больнице в Солсбери лечился также офицер полиции Ник Бэйли. Он первым прикоснулся к Сергею Скрипалю 4 марта, когда обнаружил бывшего двойного агента и его дочь на скамейке. Отец и дочь были без сознания.

Сергей и Юлия, а также Бэйли благодаря усилиям британских врачей выжили. В настоящее время все трое проходя курс реабилитации.

Более 100 офицеров спецподразделения британской полиции снова прочесывают Солсбери и Эймсбери, пытаясь найти остатки «Новичка». Проверяются все места, где побывали 29 и 30 июня Роули и Стерджесс.

Как известно, мартовский инцидент в Солсбери британские власти расценивают как использование запрещенного отравляющего вещества на территории Соединенного Королевства. Лондон обвинил российские спецслужбы в этом. В Москве отрицают свою причастность к покушению на Скрипаля. Однако США, Канада, страны Евросоюза нашли доводы британцев убедительными. В результате десятки стран мира выслали российских дипломатов. // «ФАКТЫ»