В Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры

Ожидается, что к 9 вечера по местному времени первые мальчики, находящиеся в пещере, выйдут на поверхность

В воскресенье, 8 июля, в 10.00 по местному времени спасатели начали миссию по эвакуации 12 мальчиков и их тренера из пещеры Тхам Луанг в Тайланде. Об этом заявил руководитель спасательных работ Наронсак Осоттанакорн, передает ВВС.

В пещеру вошли 18 дайверов (пятеро тайцев и 13 иностранцев). Ожидается, что к 9 вечера по местному времени первые мальчики, находящиеся в пещере, выйдут на поверхность. Их сразу отправят в больницу. При этом отмечается, что операция может продлиться несколько дней.

По словам журналистов, около пещеры находятся 13 машин скорой помощи.

Как сообщалось ранее, детям от 11 до 16 лет. Почти никто из них не умеет плавать. Для того, чтобы выбраться из пещеры, им нужно преодолеть в оборудовании для подводного плавания несколько участков, затопленных водой.

Напомним, о пропаже 12 детей и их тренера в Тайланде стало известно в конце июня. Их нашли на десятый день их пребывания в пещере Тхам Луанг, но вытащить оттуда пока не могут из-за затопления и дождей. // 112.ua