Под Мариуполем нацгвардейцы задержали очередного пособника «ДНР»

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на востоке страны, задержали близ Мариуполя гражданина, причастного к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР".

"Так, на блокпосту, расположенном вблизи города Мариуполь Донецкой области, военный наряд остановил для осмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш. При проверке документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями т.н. "ДНР", - сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

В результате вышеуказанное лицо передали работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". // Интерфакс-Украина