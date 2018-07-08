Гибель сына экс-депутата: полицию заставили отбросить версию самоубийства

«Я был оглушен горем, но видел, что полиция расследует дело некомпетентно. Создавалось впечатление, что приехавшая на вызов в неполном составе следственно-оперативная группа уже готова быстро расследовать и закрыть дело, списав все на самоубийство. Надеялся, что резонанс, вызванный моим сообщением в „Facebook“, мобилизирует правоохранителей. Но этого не произошло. Поэтому наша семья начала собственное расследование. Благодаря ему версию о самоубийстве полиция уже не рассматривает», — рассказал «ФАКТАМ» Александр Ржавский.

По словам политика, сыну угрожал один из заказчиков. Он считал, что фирма Дмитрия выполнила работы на 528 тысяч гривен, а договор был составлен на 560 тысяч. И несмотря на то, что работы еще не были завершены, из-за этих 32 тысяч заказчик напрямую при свидетелях грозил убить Дмитрия и всю его семью. Это длилось две недели.

- Я успокаивал сына, думал, что все не настолько серьезно. Дмитрий вроде бы успокоился, но сказал, что я не представляю, что это за люди. И теперь его убили. Ничто не указывало на то, что он мог бы покончить с собой: был обычный день, Дмитрий с детьми поехали купить абрикос, поели и он в нормальном настроении поехал на работу. По пути в магазине купил сигареты, жвачку, бутылку воды… Собранная нами информация указывает, что это было не просто убийство, а пытки, завершившиеся жестокой казнью.

«За 8 дней с момента смерти изъятые компьютер и телефон погибшего правоохранители даже не включали, не говоря о проведении какой-либо их экспертизы. Вместо того, чтобы отследить всю базу видеонаблюдения, изъяли записи лишь за несколько часов до и час после смерти. То, что сломана дверь в офис, они даже не заметили. Я на пятый день собирал видео с камер наблюдения по пути от дома Дмитрия до работы — полиции там еще не было. Напротив базы, где все произошло, — высотка, из окон которой хорошо просматривается территория. Никого из ее жителей еще не опрашивали. Трекинг телефона сына никто не проверял. Мы сами его проверили. Благодаря включенному Wi-Fi было четко зафиксировано: в течение нескольких часов после того, как, по данным экспертизы, наступила смерть, телефон двигался внутри бокса, выходил наружу, возвращался обратно. Кто-то активировал установленные в нем приложения. А нашли телефон совершенно чистым, без следов крови, лежащим на забрызганном кровью кресле. Рядом была такая же чистая зажигалка. Тело Дмитрия лежало аккуратно, с раскинутыми руками, выпрямленными ногами. Если бы он упал, перерезав себе горло (а смерть наступила практически мгновенно), такого бы не было. Видно, что его протянули за подмышки, после чего уложили, даже шлепанцы на ноги надели, которые слетели бы при падении», — рассказал Александр Ржавский.

«Вообще кровь была везде, по всему боксу. И снаружи, и внутри закрытого багажника. В машине стояло ведро, до половины заполненное водой с кровью. И в тазике под краном с водой — кто-то явно мыл руки после убийства. Я говорил со специалистами — по их мнению шея была перерезана одним решительным ударом — убийца явно профи, не раз уже делавший такое. Сын не мог такого сделать — из-за боязни крови для него даже анализ сдать было проблемой. Кроме того, правоохранители даже не заметили, что сын был ярко выраженным левшой, а такое ранение себе мог нанести лишь правша», — добавил он.

В настоящий момент семья погибшего контактирует с полицией, передает собранную информацию. 6 июля сделали повторное вскрытие, направили на экспертизу изъятые образцы.

7 июля состоялись похороны Дмитрия, а с понедельника семья продолжит свое расследование.

Как сообщалось, 40-летнего Дмитрия Ржавского обнаружили 30 июня на территории его предприятия. Первоначальной версией полиции было самоубийство.