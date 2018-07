Встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него. По данным The Observer, российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

Два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским посломлишь однажды во время «ланча с выпивкой». Месяц назад The Observer выяснила, что встречи были неоднократными. Бэнкс признался парламентской комиссии, что встречался с послом два или три раза. Однако на прошлой неделе после публикаций в The New York Times он признался в четвертой встрече. The Observer привел доказательства семи встреч, но Бэнкс отказался от комментариев.

Как пишет Guardian, предположительно, финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы «Алроса» американским инвесторам, что помогло выручить $813 миллионов в российский бюджет.

Известно, что Бэнкс владеет страховой компанией GoSkippy, а также то, что он женат на россиянке. // The Insider