«Давай нормально дубаснем»: в Питере «гонщик» насмерть сбил заслуженную балерину России

Как пишет издание «Фонтанка», она проживала в квартире на Марата одна, поэтому ее ученики и артисты узнали о трагедии недавно. Коллеги пытаются найти морг, где находится ее тело. Сам же виновник установлен, в отношении него даже пытались возбудить помимо классической статьи 264 УК за нарушение ПДД еще и редкий для таких ситуаций состав – «Причинение смерти по неосторожности».

18 июня около часа ночи на пешеходном переходе возле дома 73 по Невскому стритрейсер насмерть сбил пожилую женщину. «Фонтанка» дала послушать переговоры двух «гонщиков», где они обсуждают зеленый свет и собираются «нормально дубаснуть». По данным нашего издания, иномарка, что налетела на петербурженку, это «Тойота Супра», за рулем которой находился 28-летний житель Владивостока.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, в ту ночь в центре Петербурга погибла заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова (Балтачеева). По нашей информации, она жила в доме 20 по улице Марата одна. Ее близкие уже умерли. Поэтому о трагедии ее ученики и коллеги по цеху узнали только сейчас. Более того, даже театр не имеет точной информации, в каком морге находится ее тело, и на официальном сайте Мариинского театра еще не появилась информация о ее смерти.

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в 1943 году. В 1962 году окончила Академическое училище имени Вагановой и затем танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Потом преподавала в Академии русского балета Вагановой, а последние 20 лет – в Мариинском театре. В августе этого года Ольга Искандерова (Балтачеева) готовилась отпраздновать 75-летний юбилей.

«Фонтанке» известно, что в отношении виновника ДТП в Главном следственном управлении ГУ МВД возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Не секрет, что по данной части этой статьи следствие не часто выходит в суд с ходатайством об аресте. Все же данный случай вызвал такую реакцию среди сотрудников ГИБДД и следствия, что на первом этапе планировалось даже присоединить еще и статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»: движение по Невскому проспекту со скоростью более 100 км в час объективно предполагает гипотетический риск наезда.

Однако, как стало известно «Фонтанке», изучив записи камер видеонаблюдения ГМЦ, установленных на Невском проспекте, сотрудники разглядели, как потерпевшая сначала переходит на зеленый свет, а когда она доходит до разделительной полосы на проспекте, загорается красный. Судя по всему, она это не заметила и пошла дальше. Таким образом, формально «Тойота Супра» сбила ее на красном.

«Фонтанка» посмотрела на портрет ньюсмейкера. Ему 28 лет, а звать его Иван. Родился во Владивостоке, был студентом, какое-то время работал в администрации Приморского края. В Петербурге его часто останавливают сотрудники ДПС. Последний раз его штрафовали за превышение скорости на том же Невском проспекте, но не у дома 73, где он сбил Ольгу Искандерову, а у дома 39 – тогда он ехал на «Хендэ Солярисе».

На странице «ВКонтакте» Иван указал, что в 2011 году окончил Дальрыбвтуз – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Кстати, сегодня, 8 июля, в России отмечается день рыбака. В Петербург Иван перебрался пару лет назад. Ведёт образ жизни совсем не рыбака. Золотая молодежь – это про него. Регулярно посещает выставки достижений авто- и мотохозяйства и концерты зарубежных поп-идолов. Ценит все лучшее. Совершает турпоходы на квадроциклах по бездорожью, летом гоняет на вейкборде в Отрадном, а зимой на сноуборде в «Золотой долине» под Коробицино. Из ресторанов предпочитает «Барашки» на верхотуре ТК «ПИК» с панорамной террасой и бар «Бегемот» на Садовой.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.