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В России в ДТП погибли двое украинцев, еще четверо госпитализированы

09.07.2018 00:05

 

В результате ДТП в г. Орел (РФ) погибли двое украинцев, еще четверо пострадавших доставлены в больницу, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г.Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - сообщил В.Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными - по перевозке тел погибших в Украину.

 

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