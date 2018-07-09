В Турции сошел с рельсов перевернулся пассажирский поезд: 10 погибших, 73 раненых (фото)

В турецкой провинции Текирдаг в районе Чорлу сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капикуле-Стамбул.

Об этом сообщает Anadolu.

По предварительным данным, вследствие аварии погибли десять человек, еще 73 получили ранения, сообщил представитель Минздрава Турции Эюп Гмюш.

По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы вследствие проливных дождей.

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, для эвакуации раненых мобилизованы все соответствующие средства.

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.

По словам очевидцев, есть множество погибших и раненых.

«Есть много пострадавших. В связи с тем, что местность труднопроходимая, в район привлечена спецтехника. Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия. Есть информация, что катастрофа произошла вследствие проливных дождей. В ближайшее время министерство выступит с заявлением в связи с инцидентом», - сказал губернатор Текирдага.

Правительство Турции подтвердило информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге. // УНИАН