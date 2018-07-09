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В Турции сошел с рельсов перевернулся пассажирский поезд: 10 погибших, 73 раненых (фото)

09.07.2018 00:41

По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы вследствие проливных дождей.

 

В турецкой провинции Текирдаг в районе Чорлу сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капикуле-Стамбул.

В Турции перевернулся поезд / фото aa.com.tr

Об этом сообщает Anadolu.

По предварительным данным, вследствие аварии погибли десять человек, еще 73 получили ранения, сообщил представитель Минздрава Турции Эюп Гмюш.

По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы вследствие проливных дождей.

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, для эвакуации раненых мобилизованы все соответствующие средства.

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.

По словам очевидцев, есть множество погибших и раненых.

«Есть много пострадавших. В связи с тем, что местность труднопроходимая, в район привлечена спецтехника. Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия. Есть информация, что катастрофа произошла вследствие проливных дождей. В ближайшее время министерство выступит с заявлением в связи с инцидентом», - сказал губернатор Текирдага.

Правительство Турции подтвердило информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге. // УНИАН

 

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