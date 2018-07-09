Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде временно приостановили

Спасатели вывели четверых детей из затопленной пещеры в северной части Таиланда, где футбольная команда мальчиков вместе с тренером попала в ловушку более двух недель назад. Сейчас операцию по спасению приостановили на 10-20 часов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

"Операция проходит гораздо лучше, чем ожидалось", - заявил губернатор тайского города Чайранг Наронгсак Осатанакорн, возглавляющий операцию.

Он добавил, что из пещеры сначала доставали тех детей, у которых лучшее состояние здоровья.

По словам губернатора, следующий этап спасательной операции начнется через 10-20 часов. Операция по спасению всех 13 человек может длиться от двух до четырех дней, в зависимости от погодных условий.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет иих 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

Спасатели начали операцию по эвакуацим людей из Кхао Луанг 8 июля.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на участника операции сообщила, что из затопленной пещеры уже вывели шестерых детей. Однако впоследствии данные были исправлены: сейчас речь идет только о четырех детях.