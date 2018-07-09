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У Києі затримали чоловіка, який з ножем кидався на патрульних та перехожих

09.07.2018 00:55

Сьогодні опівдні на проспекті Героїв Сталінграду піший патруль помітив підозрілого громадянина. Чоловік поводився знервовано й різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейських.

Його зупинили. Під час перевірки поліцейські з'ясували, що чоловік перебуває у розшуку. У цей час громадянин почав тікати. Інспектори наздогнали чоловіка. Він поводився агресивно та діставши з кишені ножа, приставив його собі до горла й погрожував порізати себе.

Фото Національна поліція України.

Потім громадянин знову намагався втекти. Дорогою чоловік намагався схопити жінку, однак йому це не вдалося — вона зачинилася у магазині поряд.
Зрештою патрульні загнали чоловіка в глухий кут. Коли він зрозумів, що втікати нікуди — почав кидатися на патрульних з ножем.

Відповідно до ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” (Застосування вогнепальної зброї) один з інспекторів здійснив попереджувальний постріл вгору із табельної зброї, однак чоловік не реагував й надалі продовжував погрожувати поліцейським. Після неодноразових попереджень припинити правопорушення, поліцейський здійснив кілька пострілів у правопорушника, поранивши його в ногу.

Патрульні затримали порушника та надали йому домедичну допомогу. На місце викликали швидку, яка під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні.

Наразі поліцейські проводять необхідні заходи для документування події.

Національна поліція України

 

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