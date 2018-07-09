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В результате взрыва гранаты в львовской квартире погиб мужчина

09.07.2018 01:55

57-летний мужчина погиб во Львове в результате взрыва гранаты в квартире по улице Некрасова, сообщает горячая линия города.

По данным горячей линии, инцидент произошел приблизительно в 16.41.

Во Львове в результате взрыва гранаты один человек погиб, один в госпитализирован

Также в результате взрыва получила осколочные ранения грудной клетки и ноги 45-летняя женщина. Раненую госпитализировали в больницу скорой помощи.

Причины взрыва выясняются, на месте работают представители ГСЧС, полиции и других служб. // Интерфакс-Украина

 

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