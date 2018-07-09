В результате взрыва гранаты в львовской квартире погиб мужчина

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57-летний мужчина погиб во Львове в результате взрыва гранаты в квартире по улице Некрасова, сообщает горячая линия города.
По данным горячей линии, инцидент произошел приблизительно в 16.41.
Также в результате взрыва получила осколочные ранения грудной клетки и ноги 45-летняя женщина. Раненую госпитализировали в больницу скорой помощи.
Причины взрыва выясняются, на месте работают представители ГСЧС, полиции и других служб. // Интерфакс-Украина
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