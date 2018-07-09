Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Харькове умер ребёнок, упавший в костёр на праздновании Ивана Купала

09.07.2018 02:39

Пятилетний мальчик в Кегичёвском районе получил смертельные ожоги.

О происшествии в полицию сообщили 6 июля.

костер

«Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костёр», — сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

С помощью санавиации ребёнка доставили в харьковскую больницу.

Сегодня, 8 июля, в пресс-службе Харьковского горсовета подтвердили информацию о смерти ребёнка. Мальчик получил обширные ожоги самой тяжёлой 4-й степени, уточнили в мэрии.

В полиции отмечают, что семья мальчика «характеризуется позитивно». По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 — злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребёнком. // mediaport.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...