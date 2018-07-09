В Харькове умер ребёнок, упавший в костёр на праздновании Ивана Купала

О происшествии в полицию сообщили 6 июля.

«Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костёр», — сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

С помощью санавиации ребёнка доставили в харьковскую больницу.

Сегодня, 8 июля, в пресс-службе Харьковского горсовета подтвердили информацию о смерти ребёнка. Мальчик получил обширные ожоги самой тяжёлой 4-й степени, уточнили в мэрии.

В полиции отмечают, что семья мальчика «характеризуется позитивно». По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 — злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребёнком. // mediaport.ua