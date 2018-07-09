Умерла женщина, которая отравилась «Новичком» в британском Эймсбери

Женщина, отравившаяся "Новичком" в городе Эймсбери в Британии, умерла. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

"Детективы начали расследование убийства после того, как женщина, которая была отравлена нервно-паралитическом агентом "Новичок" в Эймсбери, умерла в госпитале этим вечером", — говорится в сообщении британской полиции.

Это 44-летняя Дон Стерджесс из деревни Даррингтон (находится в 3,2 км от Эймсбери).

45-летний мужчина, который также отравился "Новичком" и был найден в бессознательном состоянии вместе со Стерджесс, остается в критическом состоянии в госпитале, сообщает Скотленд-Ярд.

Глава контртеррористической полиции Великобритании заместитель комиссара Нейл Басу рассказал, что у Дон Стерджесс осталось трое детей. Он выразил соболезнования семье и назвал действия злоумышленников "возмутительным, безрассудным и варварским актом".

После нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания. // Сегодня