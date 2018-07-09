Команда українських геймерів перемогла на міжнародному турнірі з Counter-Strike: Global Offensive

Українська команда геймерів Natus Vincere перемогла на турнірі ESL One Cologne 2018 з Counter-Strike: Global Offensive.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт “Народжених Перемагати”.

Зазначається, що за перемогу учасники команди отримають 125 тисяч доларів.

У фіналі турніру суперником Natus Vincere стала команда німецьких геймерів BIG, яка обіграла в півфіналі європейську збірну FaZe Clan.

“У цій зустрічі стрілки українці продемонстрували злагоджену командну гру, здолали німецький колектив з рахунком 3:1 і завоювали чемпіонський титул ESL One Cologne”, — йдеться у повідомленні.

Фінал чемпіонату з Counter-Strike проходив на “Ланксесс-Арені”, що у Німеччині.

Довідка: Natus Vincere (з лат. — “Народжений Перемагати”), скорочено Na’Vi — українська мультиігрова кіберспортивна організація. Команда вперше в історії кіберспорту 2010 року виграла три головних турніри за один рік — World Cyber Games, Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup. 21 серпня 2011 року виграла приз 1 млн доларів США у грі Dota 2. Має свої команди у різних ігрових дисциплінах, зокрема Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends.

Нагадаємо, в кінці квітня 2017 року Києві відбувся престижний міжнародний кіберспортивний турнір з комп’ютерної гри Dota 2. Місцем проведення став Національний палац мистецтв “Україна”. У турнірі взяло участь шістнадцять команд: вісім запрошених колективів і вісім переможців регіональних кваліфікацій. Вперше в історії змагань, організованих розробником гри компанією Valve. Призовий фонд турніру склав три мільйони доларів, з яких один мільйон дістався переможцю, європейському колективу OG. Перемігши у фіналі російську команду Virtus.Pro, OG стали чотирикратними чемпіонами турнірів серії Major від Valve Corporation.