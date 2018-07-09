Голова представництва України при Північноатлантичному союзі Вадим Пристайко повідомив в ефірі програми «Завтра», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «112 Україна», як саме Україна візьме участь у засіданні НАТО попри спротив Угорщини.

За його словами, Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі в саміті НАТО, і засідання відбудеться спільно з Грузією у Брюсселі.

«Завдяки взаємодії із союзниками з НАТО нам вдалося переступити через блок, який встановлює Угорщина, намагаючись зловжити принципом консенсусу, який існує в НАТО. Варіант, який було визначено, – це спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україні, і Грузії було обіцяно, що вони стануть членами НАТО. Ми збираємося знову з альянсом і будемо обговорювати, яким чином за цей час Україна і Грузія просунулися, що ще треба зробити і яка допомога альянсу може обом країнам надійти», – сказав він.

Вадим Пристайко також припустив можливість блокування Угорщиною заяви засідання, але наголосив, що важливішою для України буде декларація саміту.

«Є технічні деталі, і, дійсно, Угорщина намагається блокувати заяву цього засідання, але, крім заяви засідання, буде заява генерального секретаря, який головуватиме під час засідання, – він є також головою комісії Україна – НАТО, – і буде кінцева декларація саміту, що є значно важливішим, тому що декларація саміту – це документ, за яким живе альянс від саміту до саміту. Буде також комюніке саміту, яке підписують усі члени альянсу. Це ті документи, де будуть зафіксовані всі необхідні для України речі», – сказав Пристайко.

«Головною перемогою для нас буде підтримка альянсу у протистоянні з Росією, також важливим буде зафіксувати ті досягнення, які є, і визначити шлях уперед. Нам потрібно розблокувати військово-технічне співробітництво. Джавеліни нам дуже допомогли, тому зараз ми говоримо із членами альянсу про те, що нам потрібна певна допомога: дещо ми готові купувати, а деякі технології нам потрібні для того, щоб наша армія стала сильніша», – додав він.

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно в Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає. // Радіо Свобода