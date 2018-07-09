Агро-лоббисты: как «Бизнес Варта» лоббирует интересы мошенников и аферистов

Общественная организация « Бизнес-Варта » за деньги и при политическом содействии коррумпированных чиновников и депутатов занимается обслуживанием бизнес-интересов ряда сомнительных предпринимателей. Об этом сообщают журналисты Николаева по результатам расследования деятельности «защитников предпринимателей».

По сообщениям медийщиков, «Бизнес-Варта», в частности, замечена в помощи рейдерам осуществить незаконные поглощения некоторых компаний в Николаевской области.

Сейчас, по неофициальным сообщениям в Кабмине, Козаченко пользуется своими связями во властных кабинетах (в частности первого вице-премьера Кубива и главы Минюста), чтобы зарабатывать на обслуживании бизнес-интересов своих заказчиков. Например, журналисты выяснили, что Козаченко и ее организация сейчас активно лоббируют интересы братьев Доценко, которые, напомним, в деловых кругах получили репутацию, мягко говоря, мошенников, махинаторов и коррупционеров.

Отметим, показательным стала недавняя ситуация с совещанием т.н. «антирейдерского штаба» в Николаевской облгосадминистрации, на котором рассматривался конфликт по Братскому маслопрессовому завода (БМПЗ). Само заседание чиновники (при молчаливой позиции «Бизнес-Варты») сделали закрытым для СМИ и общественников , чем вызвали недоумение и сильный резонанс.

Странно ли, но как раз после той тайной встречи братья Доценко вновь активизировались на рейдерской ниве, местная полиция с прокуратурой бездействуют, а титушки чувствуют себя безнаказанными. Как рассказывают журналисты, все это похоже на четко спланированную и проплаченную кампанию, и можно допустить, что и на этот раз коррупционеры вздумали использовать в своих схемах по отжиму бизнеса последний рычаг - админресурс. Таким образом, этот прецедент должен был бы попасть уже под прицел НАБУ, САП и ново созданного ГБР.