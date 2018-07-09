Количество жертв крушения пассажирского поезда в Турции увеличилось до 24

В Турции вчера, 8 июля, произошла крупная железнодорожная катастрофа. Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов опрокинулись. Число жертв катастрофы составило 24 человека, еще 338 пострадали, сообщает CNN Turk.

Отметим, что всего в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным министерства транспорта Турции, авария произошла из-за проливных дождей, размывших землю на железной дороге. // 112.ua