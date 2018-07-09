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В Днепре во дворе собственного дома расстреляли мужчину

09.07.2018 09:36

В ночь с 8 на 9 июля, около полуночи, жители улицы Мандрыковской услышали выстрелы, прозвучавшие в одном из частных домов. Выбежав на улицу, люди увидели своего соседа, лежавшего в луже крови.

На место происшествия немедленно прибыла «скорая помощь» и несколько экипажей патрульной полиции. Об этом сообщает Информатор с места события.

Потерпевшим оказался 31 летний мужчина

Фото: Александр Лаур

Потерпевшим оказался 31-летний мужчина, которого госпитализировали в областную клиническую больницу имени И. Мечникова. По словам соседей, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии: он сильно хрипел и практически не мог говорить.

Очевидцы также рассказали, что видели нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На поиск людей, подозреваемых в преступлении, направили несколько экипажей полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

 

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