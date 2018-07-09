В Мексике в шести барах одновременно расстреляли 15 человек

В Мексике, которая ранее выдала США главу одного из крупнейших наркокартелей мира, в городе Монтеррей 15 человек были убиты и девять ранены во время стрельбы в шести разных барах. Вооруженные люди почти одновременно напали на посетителей заведений. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

Массовая атака произошла в ночь на 8 июля. Полиция пока никого не задержала, однако стало известно, что причиной нападения мог стать конфликт дух враждующих наркокартелей.

Больше всего пострадавших обнаружили в баре Rancho Viejo — там убили пятерых мужчин-посетителей и официантку. Еще два человека получили ранения. В других заведениях были застрелены один-два человека.

Как отмечают журналисты, в последний раз такая массовая стрельба произошла в Монтеррее в 2011 году — тогда погибли 20 человек.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек. // Сегодня