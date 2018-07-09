В Кропивницком неизвестные живодеры отрезали головы щенкам

Об этом на странице зоозащитной организации БИМ в Facebook написала активистка Екатерина Дорош, передает УНН.

“Мне позвонил парень и сказал, что соседская девочка, гуляя в утесе возле их дома, нашла две отрезанные головы щенков. Щенков, которые жили у них во дворе с рождения, — говорится в заметке. — Я сказала срочно сфотографировать и вызвать полицию. Сразу выехала туда. Опергруппа была уже на месте. Пока я ехала, парень сказал, что девочка от испуга не смогла вспомнить, где именно видела головы, но они нашли труп одного щенка без головы и без кожи на спине. Пока ждали следственную группу, мы с парнем спустились в кручу и нашли еще два трупа, тоже без головы и без кожи на спине ...”.

Местные жители рассказали, что щенки жили во дворе, их все кормили. Но вдруг их не стало. Их мать три дня их ищет, спускается в кручу и лает.

Активисты написали заявление в полицию.