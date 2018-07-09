Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Кропивницком неизвестные живодеры отрезали головы щенкам

09.07.2018 09:55

В районе Полтавского рынка в Кропивницком нашли щенков с отрезанными головами и снятой кожей. 

Об этом на странице зоозащитной организации БИМ в Facebook написала активистка Екатерина Дорош, передает УНН.

Неизвестные отрезали головы щенкам в Кропивницком

“Мне позвонил парень и сказал, что соседская девочка, гуляя в утесе возле их дома, нашла две отрезанные головы щенков. Щенков, которые жили у них во дворе с рождения, — говорится в заметке. — Я сказала срочно сфотографировать и вызвать полицию. Сразу выехала туда. Опергруппа была уже на месте. Пока я ехала, парень сказал, что девочка от испуга не смогла вспомнить, где именно видела головы, но они нашли труп одного щенка без головы и без кожи на спине. Пока ждали следственную группу, мы с парнем спустились в кручу и нашли еще два трупа, тоже без головы и без кожи на спине ...”.

Местные жители рассказали, что щенки жили во дворе, их все кормили. Но вдруг их не стало. Их мать три дня их ищет, спускается в кручу и лает.

Активисты написали заявление в полицию.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...