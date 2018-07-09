ЕС официально обнародовал решение о продлении санкций против России

Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении экономических санкций в отношении России

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт журнала ЕС.

Как отмечается, решение вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть 10 июля.

Решение будет действовать до 31 января 2019 года.

Напомним, 5 июля Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России.