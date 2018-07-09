Розшукуваних Інтерполом іноземців та викрадений Ford знайшли українські прикордонники

Співробітники Держприкордонслужби викрили двох іноземців й транспортний засіб, що перебували у міжнародному розшуку.

Позачора в пунктах пропуску «Шегині» та «Виноградівка» під час оформлення прикордонниками Мостиського й Ізмаїльського загонів подорожуючих, спрацювала база даних Інтерполу стосовно громадян Німеччини та Туреччини. Як з’ясувалось, іноземців розшукували правоохоронні органи Німеччини, за порушення діючого законодавства.

Крім того, сьогодні вночі військовослужбовців Львівського загону виявили автомобіль «Ford» 2008 року випуску, що був викрадений на території Румунії. Транспортним засобом польської реєстрації наш співвітчизник слідував через пункт пропуску «Рава-Руська» до України.

Іноземців та іномарку передано представникам Нацполіції встановленим порядком. По всім випадкам поінформовано чергового Укрбюро в Києві. // ДПСУ