В России у кафе застрелили футболиста (видео)

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Погибшим оказался экс-игрок "Ангушта" Тазир Кариев
Бывшего игрока назранского футбольного клуба "Ангушт" Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края. Он скончался на месте происшествия, сообщают "Кубанские новости"
На кадрах, снятых возле кафе "Денди" видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения, бросает его на асфальт, а затем стреляет.
Подозреваемого местного жителя – 60-летнего ранее судимого Николая Золотухина – объявили в розыск.
Кариев выступал за "Ангушт" с 2009 по 2015 год на позиции крайнего полузащитника. За орлов он сыграл 104 матча и забил 15 голов. // Сегодня
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...