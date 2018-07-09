В России у кафе застрелили футболиста (видео)

Бывшего игрока назранского футбольного клуба "Ангушт" Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края. Он скончался на месте происшествия, сообщают "Кубанские новости"

На кадрах, снятых возле кафе "Денди" видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения, бросает его на асфальт, а затем стреляет.

Подозреваемого местного жителя – 60-летнего ранее судимого Николая Золотухина – объявили в розыск.

Кариев выступал за "Ангушт" с 2009 по 2015 год на позиции крайнего полузащитника. За орлов он сыграл 104 матча и забил 15 голов. // Сегодня