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В России у кафе застрелили футболиста (видео)

09.07.2018 10:35

Погибшим оказался экс-игрок "Ангушта" Тазир Кариев

Бывшего игрока назранского футбольного клуба "Ангушт" Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края. Он скончался на месте происшествия, сообщают "Кубанские новости"

Тазир Кариев. Фото ingfootball.ru

На кадрах, снятых возле кафе "Денди" видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения, бросает его на асфальт, а затем стреляет. 

Подозреваемого местного жителя – 60-летнего ранее судимого Николая Золотухина – объявили в розыск.

Кариев выступал за "Ангушт" с 2009 по 2015 год на позиции крайнего полузащитника. За орлов он сыграл 104 матча и забил 15 голов. // Сегодня

 

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