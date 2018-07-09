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Под Киевом Opel сбил пятерых дорожных рабочих, один из них погиб на месте

09.07.2018 10:45

ДТП произошло в районе села Хлепча

В понедельник на 36-м километре трассы Киев-Одесса в районе села Хлепча (Васильковский район) произошло смертельное ДТП.

Один человек погиб, еще один в реанимации

Как рассказали нам в полиции Киевской области, автомобиль Opel, за рулем которого был мужчина 1955 г.р., по пока невыясненным причинам въехал в бригаду работников, которые проводили ремонт на данном участке. В результате ДТП один рабочий погиб, еще один находится в реанимации, а еще трем медики оказывают помощь. На месте ДТП работают сотрудники полиции Киевской области. // Сегодня

 

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