В Украине тюремщики начали носить видеорегистраторы

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Персонал учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы применяет портативные видеорегистраторы для контроля поведения осужденных и фиксации нарушений режима содержания.
Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
Как рассказал заместитель министра юстиции, обеспечено использование персоналом каждого учреждения ношение портативных видеорегистраторов.
"Всего в учреждениях введены 411 портативных видеорегистраторов, используемых персоналом учреждений во время несения службы, что в среднем составляет 3 видеорегистратора на одно учреждение", - уточнил чиновник.
Чернышев добавил, что с помощью портативных видеорегистраторов зафиксировано 1271 случай противоправных действий со стороны осужденных и других лиц.
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