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В Украине тюремщики начали носить видеорегистраторы

09.07.2018 10:55

Персонал учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы применяет портативные видеорегистраторы для контроля поведения осужденных и фиксации нарушений режима содержания. 

Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

Тюремщики начали носить видеорегистраторы - Минюст

Как рассказал заместитель министра юстиции, обеспечено использование персоналом каждого учреждения ношение портативных видеорегистраторов.

"Всего в учреждениях введены 411 портативных видеорегистраторов, используемых персоналом учреждений во время несения службы, что в среднем составляет 3 видеорегистратора на одно учреждение", - уточнил чиновник.

Чернышев добавил, что с помощью портативных видеорегистраторов зафиксировано 1271 случай противоправных действий со стороны осужденных и других лиц.

 

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