Российская ФСБ задержала семь торговых судов в Азовском море (карты)
09.07.2018 11:05
Задержанные торговые судна направлялись из Бердянска и Мариуполя.
За сутки береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов. Все они шли из или в Мариуполь/Бердянск. Это новый рекорд - 4 июля было 5.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
"8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, шедших из/в Бердянска или Мариуполя (район перехвата отмечен на карте желтым маркером)", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе.
фото facebook.com/Andrii Klymenko
фото facebook.com/Andrii Klymenko
Ранее в разведке сообщали, что Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. // УНИАН
Перепечатка материалов "Украины Криминальной" в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения. Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание адреса нашего ресурса в виде гиперссылки - «Украина Криминальная»