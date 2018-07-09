Российская ФСБ задержала семь торговых судов в Азовском море (карты)

За сутки береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов. Все они шли из или в Мариуполь/Бердянск. Это новый рекорд - 4 июля было 5.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

"8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, шедших из/в Бердянска или Мариуполя (район перехвата отмечен на карте желтым маркером)", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе.

фото facebook.com/Andrii Klymenko

фото facebook.com/Andrii Klymenko