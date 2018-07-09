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Российская ФСБ задержала семь торговых судов в Азовском море (карты)

09.07.2018 11:05

 Задержанные торговые судна направлялись из Бердянска и Мариуполя.

За сутки береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов. Все они шли из или в Мариуполь/Бердянск. Это новый рекорд - 4 июля было 5.
 
Обострение в Азовском море продолжается / фото facebook.com/Andrii Klymenko
 
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
 
"8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, шедших из/в Бердянска или Мариуполя (район перехвата отмечен на карте желтым маркером)", - говорится в сообщении.
 
По словам Клименко, еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе.

фото facebook.com/Andrii Klymenko

фото facebook.com/Andrii Klymenko
 

фото facebook.com/Andrii Klymenko

фото facebook.com/Andrii Klymenko

фото facebook.com/Andrii Klymenko

Ранее в разведке сообщали, что Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. // УНИАН

 

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