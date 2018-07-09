Три девушки погибли в Одесской области в результате опрокидывания лодки

В Одесской области во время прогулки на лодке утонули три девушки. Водитель судна престанет перед судом. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в своей странице в Facebook.

"В Одесской области перед судом предстанет обвиняемый в нарушении правил на транспорте, из-за чего утонули три девушки. Котовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении правил на транспорте, которое повлекло гибель людей", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на водохранилище в Балтском районе. Кроме обвиняемого, на лодке находились четыре девушки. После того, как судно перевернулось, три пассажирки утонули. 40-летнему мужчине сообщили о подозрении по ст. 291 УК Украины. Кроме того, правоохранители выяснили, что обвиняемый не получал свидетельство на право управления указанного типа судна. // Сегодня