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У Білгород-Дністровському районі затримали групу покидьків, які пограбували малознайомого

09.07.2018 11:35

Зловмисники вивезли свою жертву за межі населеного пункту, побили, відібрали гроші й документи на машину та залишили напризволяще. Самі ж поїхали на одну із турбаз Затоки, де працювали охоронцями.

Потерпілий – 23-річний житель Одеси, одразу звернувся за допомогою до поліції. Він розповів, що приїхав у село Бритівка до товариша по службі, де і зустрів компанію чоловіків, що були знайомими його друга. Впродовж дня вони спокійно спілкувалися, а ближче до ночі хлопці раптово почали провокувати його на конфлікт. Після нетривалої словесної сутички зловмисники заштовхали хлопця в свою машину і поїхали на окраїну села, де побили його та відібрали п’ять тисяч гривень, двадцять доларів і документи на транспортний засіб. Після чого залишили потерпілого та поїхали з місця події.

полиция

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи зловмисників та їх місцезнаходження. Ними виявилися 22-річний житель м. Білгород-Дністровський та двоє одеситів 24 та 28 років.

Під час обшуку за адресою їх проживання правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно. Наразі перевіряється причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів на території інших районів області.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області

 

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