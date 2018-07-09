В детском лагере под Львовом 46 летний педофил растлевал несовершеннолетнюю

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области, передает УНН.

“Предварительно установлено, что к совершению преступления причастен 46-летний житель Пустомытовского района”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 июля в Жовковское отделение полиции обратился 37-летний житель Пустомытовского района, который сообщил, что во время прохождения подготовки на территории базы отдыха, расположенной в Жовковском районе, по отношению к его 14-летней дочери были совершены развратные действия.

Открыто уголовное производство по по ч.1 ст.156 “Растление несовершеннолетних” УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По делу назначены экспертизы, проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.