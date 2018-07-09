На Полтавщині тяжко поранили ножем поліцейського, який намагався припинити бійку

Поліцейський, знаходячись поза службою, намагався припинити бійку на одній із баз відпочинку у Полтавському районі. У результаті один із учасників конфлікту вдарив співробітника поліції ножем у груди. Правоохоронець у тяжкому стані наразі перебуває у лікарні.

Встановлено, що вчора між двома компаніями відпочивальників зав’язалася бійка. Аби попередити правопорушення, поліцейський, який перебував поза службою неподалік, викликав слідчо-оперативну групу. До її приїзду він намагався припинити бійку.

Однак вимоги поліцейського учасники сутички проігнорували. Один із фігурантів завдав поліцейському проникаючий удар ножем в область грудей.

Наразі поліцейський перебуває у лікарні. Особа нападника та інші учасники бійки встановлені. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області