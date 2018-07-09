В лесопосадке под Днепром нашли больше десятка мешков с деньгами

Мешки с утилизированными деньгами нашли на Криворожском шоссе, на лесопосадке, в Днепропетровской области в субботу, 7 июля.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

"Деньги после утилизации. Утилизированные деньги разрезают на мелкие куски. Именно такой вид они и имели. Бумаги были с признаками и примечаниями НБУ. Кто был их владельцем, будут устанавливать следователи", - проинформировали в патрульной полиции.

Всего было найдено около 10-15 мешков.