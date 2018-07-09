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В Ровно неизвестный бросил гранату в жилой дом

09.07.2018 12:30

В момент взрыва в частном доме находились двое людей

В Ровно на улице Котляревского прогремел взрыв. Инцидент произошел в ночь на девятое июля, около 2:00. Как оказалось, неизвестный бросил гранату в частный жилой дом.

Фото из открытых источников

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал", – сообщают в полиции.

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней. Взрывом поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство (хулиганство). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего. // Сегодня

 

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