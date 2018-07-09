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В Харькове начали расследование избиения полицейскими мужчины на ж/д вокзале

09.07.2018 12:41

На данный момент установлены личности полицейских, правоохранители разыскивают пострадавшего

Инспекция по личному составу ГУ НП в Харьковской области начала расследование по факту нарушения сотрудниками принципов деятельности полиции. Внимание инспекции привлекло видео, на котором сотрудники полиции применяют силу против неустановленного гражданина, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

полиция

"В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области", - указывается в сообщении.

Также установлены личности полицейских на видео - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения, а также капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения.

"На данный момент они отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель", - подчеркивают в ведомстве.

Инцидент был внесен в Журнал единого учета правонарушений. Правоохранители работают над установлением личности мужчины, к которому полицейские применили физическую силу. Опрашиваются свидетели происшествия. // 112.ua

 

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