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У Києві затримали чоловіка, який упродовж години пограбував двох жінок

09.07.2018 13:03

Зловмисник зірвав з киянок золоті прикраси та втікав. Однак завдяки швидкій реакції працівників відділу кримінальної поліції його відразу затримали.

На вулиці Закревського та проспекті Маяковського упродовж години зловмисник пограбував двох жінок. Правопорушник зривав з жінок золоті ланцюжки, а потім втікав з місця злочину.

Фото Поліція Києва.

Під час відпрацювання території Деснянського району правоохоронці оперативно затримали нападника. Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила у нього ювелірні прикраси потерпілих.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Раніше судимого зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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