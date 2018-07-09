У Києві затримали чоловіка, який упродовж години пограбував двох жінок

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Зловмисник зірвав з киянок золоті прикраси та втікав. Однак завдяки швидкій реакції працівників відділу кримінальної поліції його відразу затримали.
На вулиці Закревського та проспекті Маяковського упродовж години зловмисник пограбував двох жінок. Правопорушник зривав з жінок золоті ланцюжки, а потім втікав з місця злочину.
Під час відпрацювання території Деснянського району правоохоронці оперативно затримали нападника. Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила у нього ювелірні прикраси потерпілих.
Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.
За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Раніше судимого зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.
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